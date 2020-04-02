محمد عبد المجيد - هل تريد أنْ تربح رضا الرئيس؟

2020/04/02 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_المجيد هل تريد أن تربح رضا الرئيس؟أنا أفهم أنك تؤمن بأنَّ التنازلَ عن تيران وصنافير هو من أجل مصر، وأنَّ اعتقالَ ستين ألف مواطن أكثرهم بدون محاكمة من أجل مصر، وأنَّ اختيارَ أعفن إعلاميين منافقين للتعبير عن رؤية السيسي من أجل مصر، ومليارات من القروض المُهلـِكة والقاصمة لظهر الوطن في أجيال قادمة هو من أجل مصر، وأنَّ استضافة كل المعاقين ذهنيا من النواب وعلى رأسهم رئيسهم في التلفزيون من أجل مصر، وأن ......

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