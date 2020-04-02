🟠وكالة الاستخبارات تلقي القبض على 10 متهمين برفع أسعار المواد الغذائية في نينوى

2020/04/02 | 21:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على ١٠ متهمين من خلال انتشار مفارزها في المحافظة تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من المراجع من […]

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