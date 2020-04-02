رئيس الفلبين يأمر بإطلاق النار وقتل أي شخص يخرق قواعد العزل

2020/04/02 | 21:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أمر رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي قوات الأمن بأن تطلق النار وتقتل أي شخص يتسبب “بمشاكل” في مناطق فرضت عليها إجراءات عزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ويخضع قرابة نصف سكان البلاد البالغ عددهم نحو 110 مليون نسمة لحجر صحي، بينهم ملايين يعيشون في فقر مدقع وقد خسروا وظائفهم بسبب القيود الصارمة على التنقل.وقبل ساعات […]

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