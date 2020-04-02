نائب يكشف عن تعرض العراق لعملية احتيال بصفقة الرز الفيتنامي

2020/04/02 | 22:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي عن تعرض العراق الى عملية احتيال كبيرة وخسائر تقدر بملايين الدولارات بعد التعاقد على تجهيز 120 الف طن من مادة الرز ( ياسمين معطر ) لرفد الباقة التموينية.وقال الموسوي في تصريح لـ(المستقلة) مساء الخميس، إن نتائج فحص […]

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