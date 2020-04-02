طرطوس تمنع التجوّل على الكورنيش البحري حتى إشعار آخر

2020/04/02 | 22:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرطوس (الحل نت) – أصدرت محافظة #طرطوس، قراراً جديداً يقضي بمنع التجوّل الكامل على الكورنيش البحري، اعتباراً من ظهر اليوم الخميس، وحتى إشعار آخر.وبررت المحافظة قرارها بأنه يأتي تطبيقاً […]

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