2020/04/02 | 22:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحسبا من كورونا.. رئاسة الجمهورية توجه طلبا بشأن الموقوفين والمحكومين في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 22:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحسبا من كورونا.. رئاسة الجمهورية توجه طلبا بشأن الموقوفين والمحكومين في العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحسبا من كورونا.. رئاسة الجمهورية توجه طلبا بشأن الموقوفين والمحكومين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).