رسمياً.. إصابات كورونا تتخطى مليون حالة في أرجاء العالم

2020/04/02 | 22:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم مليون مصاب، بينما لا يزال العالم يحبس أنفاسه، مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام قياسية كل يوم في عدد من الدول.

ووفق آخر الأرقام فإن عدد المصابين ارتفع إلى مليون وألف و79 شخصاً، توفي منهم 51 ألفاً و385، بينما تماثل 210 آلاف و273 للشفاء.

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