حقوق الانسان النيابية تطالب الرئاسات الثلاث بالتدخل الفوري لانقاذ عراقيين عالقين بدولة مجاورة

2020/04/02 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالب ارشد الصالحي، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الخميس، الرئاسات الثلاث بالتدخل العاجل في انقاذ اكثر من خمسين معتمرا بالديار المقدسة والعالقين هنالك بسبب تداعيات كورونا منذ اكثر من شهر .

وقال النائب في بيان، "اننا نناشد الرئاسات الثلاث بالتدخل في اعادة اكثر من 50 معتمرا اضطروا بسبب توقف حركة الطيران وحظر التجوال من المكوث هنالك بينهم كبار سن وكهلة من جميع مكونات كركوك".

وتجاوز عدد العراقيين العائدين للعراق في الايام الثلاثة الاخيرة الالف بعد تسيير رحلات من دول اقليمية واوربية عاد معها عراقيون عالقون في الخارج الى ارض الوطن ، فيما طالب وزير الصحة جعفر علاوي بضرورة تعليق الرحلات الى حين توفير اماكن حجر لجميع القادمين بهدف تطويق فيروس كورونا.

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل باسم خشان، الخميس (2 نيسان 2020)، أن امريكا وايران تعتمدان توازن الرعب في الشرق الاوسط، فيما أشار الى أن نشوب الحرب بشكل مباشر بينهما غير وارد.

وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم _ بغداد

رجح القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، الخميس 2 نيسان 2020، وقوع تصادم قريب بين الولايات المتحدة الأميركية وايران، على الاراضي العراقية.

وقال أثيل النجيفي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كل الدلائل تشير

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (2 نيسان 2020)، طلباً الى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، باصدار قرار عفو عن فئتين من الموقوفين والمحكومين واصدار عفو خاص لمن امضى نصف محكوميته.

وقال الرئيس صالح في طلبه

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