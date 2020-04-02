نائب: عدم تسجيل اصابات بمحافظات ليس مبرراً لرفع حظر التجوال فيها.. القرار ممكن بعد هذا التاريخ

2020/04/02 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو خلية الازمة النيابية النائب غيداء كمبش، الخميس، عن موعد رفع حظر التجوال في البلاد.

وقالت كمبش، لـ( بغداد اليوم)،ان" فرض حظر التجوال الشامل في المحافظات هو قرار فرضته الاوضاع الصحية في البلاد بعد ارتفاع معدلات الاصابة بفيروس كورونا وجاء وفق نصائح منظمات دولية كونه الخيار الامثل لايقاف وتيرة انتشار الوباء وتم اعتماده في اكثر من 120 دولة بينها دول كبيرة ومتقدمة جدا في القطاع الصحي".

واضافت كمبش،ان " رفع الحظر الشامل مرهون بالإحصائيات الميدانية لاعداد المصابين ومدى زوال خطر تفشي فيروس كورونا "، مؤكدة بان "قرار رفع الحظر بعد 11 نيسان او تمديده لفترة اخرى مرهون حصريا بخلية الازمة المشكلة الامر الديواني 55 لانها تعتمد الاسس الصحية في قراراتها بالتنسيق مع المنظمات الدولية".

وتابعت،انه "لا يمكن رفع حظر التجوال الجزئي عن اي محافظة او مدينة لعدم تسجيل اصابات لانه فرضه بالاساس جاء لمنع تفشي الفيروس وكشف الاصابات المخفية التي لا تظهر عليهم علامات الاصابة"، مبينة ان "الالتزام بالحظر هو الخيار الامثل الذي يجب الاعتماد عليه رغم تداعياته الانسانية على شرائح واسعة لكنه يبقى اهون بكثير من تفشي الفيروس وحصده ارواح الالاف كما يحدث الان في عدة دول متقدمة عنا باشواط كبيرة بالمجال الصحي".

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 44 اصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة، فيما كشفت عن ارتفاع عدد الاصابات الكلي الى 772 والوفيات الى 54 وحالات الشفاء الى 202 ، وهو معدل يقول مختصون عراقيون انه منخفض للغاية قياساً بماسجلته دول اقليمية واخرى متطورة .

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق تمديد حظر التجوال الى يوم 11 نيسان الجاري فيما أكد وزير الصحة جعفر علاوي ان خلية الازمة الحكومية تدرس تمديد الحظر لتاريخ 19 نيسان.

بغداد اليوم - متابعة

توقع ممثل الصحة العالمية في العراق د. ادهم اسماعيل، الخميس (2 نيسان 2020)، انخفاض ارقام الاصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، فيما كشف عن خطر كبير للفيروس.

وقال اسماعيل في تصريح صحفي تابعته ( بغداد اليوم )، إن &qu

بغداد اليوم- متابعة

اعلن مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسين الهنين، الخميس (02 نيسان 2020)، وضع خطة لتوزيع منحة شهرية بقيمة 150 الف دينار لـ 10 ملايين مواطن.

وقال الهنين في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجنة المشكلة برئاسة وزير التخطيط وضعت مقتر

بغداد اليوم- الصيرفة

تجمع العشرات من الموظفين امام مكاتب الصيرفة، في محافظة البصرة، اليوم الخميس (02 نيسان 2020)، لاستلام رواتبهم، فيما حذرت صحة المحافظة من انتشار فيروس كورونا على اثر هذه التجمعات.

وقال مواطنون التقتهم (بغداد اليوم )، إن

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