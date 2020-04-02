2020/04/02 | 22:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر خاصة لقناة العالم أن الطائرات الامريكية تستمر بالهبوط في قواعد عين الأسد والتاجي واربيل والحرير في العراق وسط اجراءات امنية غير مسبوقة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يجري في القواعد الأمريكية بالعراق..هبوط الطائرات مستمر!) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يجري في القواعد الأمريكية بالعراق..هبوط الطائرات مستمر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).