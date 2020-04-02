العراق: تدمير وكرين للإرهابيين بحملة أمنية لعدد من القرى في ديالى

2020/04/02 | 22:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الخميس، عن تدمير وكرين للإرهابيين في حملة أمنية لعدد من القرى بمناطق متفرقة من ديالى....

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