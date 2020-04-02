مستشار رئيس الوزراء يكشف عن مقترح لتوزيع منحة 150 الف دينار شهريا لـ 200 الف عائلة

2020/04/02 | 22:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، اليوم الخميس، ان هناك مقترحا لتوزيع منحة طوارئ بقيمة 150 الف دينار شهريا لـ 200 الف عائلة.وقال الهنين ان “اللجنة المشكلة برئاسة وزير التخطيط وضعت مقترح منحة طوارئ بقيمة 150 الف دينار شهرياً لـ 200 ألف عائلة أي لـ 10 ملايين مواطن ما يشكل مبلغاً مقداره 300 […]

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