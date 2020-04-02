معلومات صادمة عن “الرقم ألف”.. ماذا فعلت الأجهزة الصينية وهل أخفت السلطات الارقام الحقيقة لكورونا؟

2020/04/02 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: شكك تقرير لوكالة رويترز، اليوم الخميس، بالاعداد التي تعلنها وزارة الصحة بشان مصابي كورونا والوفيات في العراق، فيما ذكرت مصادر مطلعة لـ”يس عراق”، ان الارقام الحقيقية للإصابات دعت السلطات الى اتخاذ إجراءات تعفير في مناطق شعبية.وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز واستند على شهادة ثلاثة أطباء مقربين من إجراءات علاج […]

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