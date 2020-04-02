رحلة مع أربع شخصيات حكمت العراق

2020/04/02 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي 1 – نوري السعيد شخصية عراقية بغدادية من أصول غير عربية، لعب دورا محوريا في السياسة العراقية في الفترة من ١٩٢١ الى ١٩٥٨ حيث كان الحاكم الفعلي للعراق حتى وهو لايحتل منصبا رسميا، كان عروبي التفكير آمن بعائلة الشريف حسين بصفتهم ملوك العرب فاخلص لهم حتى النهاية.برغم انه كان سياسيا ...

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