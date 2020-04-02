النصر: نقبل الاعتراضات على الزرفي لو كانت من ارادة وطنية وليست من ايران!

2020/04/02 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطراف الخلاف تتهم بعضها بالاذعان للتدخل الخارجي بغية تمرير الحكومة بغداد- وعد الشمري: يتخوّف تحالف النصر من “تدخل خارجي” ضدّ رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، ونوّه إلى اعتراض إيراني يمنع إكمال مهمته، لكنه جدد التأكيد على امتلاكه الأغلبية القادرة على تمرير حكومته.في مقابل ذلك، تحدثت قائمة الفتح عن ضغوط أميركية لتمرير الزرفي، مشددة على ...

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