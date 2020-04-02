المالية النيابية: تقليل مرتبات الموظفين لم يطرح لغاية الان

2020/04/02 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا، أن موضوع تقليل رواتب الموظفين لم يطرح لغاية الان في الاجتماعات الحكومية.وقال ميرزا في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، أن “أي قرار من الحكومة، او اللجنة المالية، أو وزارة المالية حول تقليل رواتب الموظفين لم يرد حتى الان”، مشيرا الى أن ...

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