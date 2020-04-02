🟠الحكيم يدعو إلى انهاء الأزمة السياسية دون إقصاء لأي طرف سياسي

2020/04/02 | 22:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، يوم الخميس، الكتل السياسية إلى إنهاء أزمة تشكيل الحكومة الحالية دون إقصاء لأي طرف سياسي.وقال الحكيم، في بيان ورد لـ «كلمة»، “بحثنا خلال […]

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