الزيادي يطالب بتخصيص

2020/04/02 | 22:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب النائب في تحالف سائرون، بدر الزيادي، اليوم الخميس، من رئيس الوزراء وخلية الازمة الحكومية بتخصيص منحة تُصرف للصحفيين والإعلاميين.وقال الزيادي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "يطالب من رئيس الوزراء وخلية الازمة الحكومية بتخصيص منحة تُصرف للصحفيين والإعلاميين الذي يعرضون حياتهم وسلامة أرواحهم للخطر من خلال تماسهم المباشر مع المصابين بمرض فيروس كورونا من اجل نقلهم الحقيقة للمواطنين وإطلاعهم على الحقائق".وأضاف أن "عمل الكوادر الاعلامية لا يقل أهمية عن الكوادر الصحية والطبية والقوات الامنية التي هي ايضاً بتماس مباشر او غير مباشر مع الحالات المصابة أو المشتبه بها ويستحقون ذلك وهي مهنة المصاعب التي تتحدى كل المعوقات من اجل ايصال المعلومة وطمأنة المواطنين وتوعية المجتمع من خطر الوباء المنتشر".وبين ان "القوات الامنية ان تسهل حركة الكوادر الإعلامية في تنقلاتها وعدم عرقلتها من الوصول إلى مهام عملها أو لتأدية واجبها المهني والإعلامي وذلك من خلال السياقات الرسمية التي تصدر من الجهات الأمنية العليا من خلال تسهيل مهامهم والتعاون ما بين الجهات المخولة بالحركة خلال حظر التجوال المفروض على المحافظات تفادياً لانتشار وباء فيروس كورونا.

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