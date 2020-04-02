شرطة الديوانية تزف عريسان بالـ”جوق الموسيقي” اثناء حظر كورونا (صور)

2020/04/02 | 22:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صوراً تظهر مشاركة دوريات النجدة في محافظة الديوانية في زفاف عريسان بالمحافظة اثناء حظر التجوال الوقائي من انتشار وباء كوورنا.وشارك في الزفاف الجوق الموسيقي العسكري.

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