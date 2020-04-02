تباعد كورونا الإعـلامي.. أم تواصلها الاجتماعي

2020/04/02 | 22:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.محمد وليد صالح باحث أكاديمي جمعية العلاقات العامة العراقية ايبرا العلمية في قراءتي لوصف موقع العراق وفقاً للتحديث اليومي لمنظمة الصحة العالمية ومكتبها الاقليمي لشرق المتوسط، للأسبوع الأخير من شهر آذار مارس الماضي لمرض فيروس كورونا أو ما يسمى بـ(كوفيد 19) الذي يشمل على اثنين وعشرين دولة من قارتي آسيا وإفريقيا، وطبقاً للبيانات […]

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