خاص لـ”العهد نيوز”.. اسبوعان على انتهاء مدة الزرفي الدستورية ولا تقدم يذكر

2020/04/02 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتبقى على المدة الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي والتي هي 30 يوم سوى اسبوعين.وقال مصدر نيابي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “رئيس الحكومة المكلف لم ينجح لغاية اللحظة في الحصول على الاطمئنان النيابي كون ان اغلب الكتل السياسية اغلقت باب الحوار معه”.واضاف ان “التوجه الحاصل الان لدى القوى […]

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