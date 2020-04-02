اصابة خمسة عائدين من سوريا الى كربلاء بفايروس كورونا

2020/04/02 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الخميس ، عن تسجيل خمس إصابات جديدة مؤكدة مختبريا بفايروس كورنا لمواطنين عائدين من سوريا ، ليرتفع العدد الى ( 66 ) اصابة .ذكر ذلك مدير إعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) تم “سحب ( […]

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