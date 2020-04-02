بغداد تلقي القبض على أكثر من 8 آلاف مخالف لحظر التجوال

2020/04/02 | 22:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الخميس إلقاء القبض على أكثر من 8 آلاف مخالف لإجراءات حظر التجوال المفروض للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقالت القيادة في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، ألقت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم الثاني من نيسان، القبض على ٨٨٤٥ مخالفاً، كما حجزت ٧٦٦ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٣٢٢٤٠ غرامة".

وأضافت أنها "مستمرة في تطبيق حظر التجول الوقائي وبمهنية عالية حفاظاً على الأهالي".

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