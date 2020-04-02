النقل توقف نقل العراقيين من الخارج ابتداء من الجمعة

2020/04/02 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة النقل، مساء الخميس إيقاف جميع رحلاتها الاستثنائية الخاصة لأعادة العراقيين الى أرض الوطن إلى إشعارا آخر.وبينت الوزارة في بيان: "تم الايعاز الى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بطلب وزارة الصحة المبلغ الينا بكتابها المرقم (م و ف) 464 في 2 نيسان المتضمن التريث في نقل الوافدين لحين تهيئة الأماكن الخاصة بالحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوماً واجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من عدم أصابتهم بفايروس كورونا".وأكدت الوزارة، أن"قرار الأيقاف سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الجمعة"،مشيرةً إلى، أن "وزارة النقل ملتزمة التزاماً تاماً بجميع القرارات الحكومية الصادرة من الجهات الرسمية بما ينسجم والمصلحة العامة للبلد وسلامة المواطنين والحفاظ على ارواحهم".وأوضحت، أنه "في حال صدور أي قرار جديد لأستئناف الرحلات الجوية فسيتم إعلام الرأي العام والمسافرين الكرام بذلك عبر الإعلان على موقعي وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية".يذكر ان شركة الخطوط الجوية العراقية سيرت رحلاتها الإستثنائية لاجلاء العراقيين العالقين خارج البلاد استنادآ الى موافقة مجلس الوزراء ولجنة الأمر الديواني 55 في 2020 وبالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة والخارجية وباقي الجهات الأخرى.

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