عمليات بغداد تعلن حصيلة ثقيلة باعتقال المخالفين لحظر التجول

2020/04/02 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اعلنت قيادة عمليات بغداد، القاء القبض على أكثر من ثمانية الاف مخالف لحظر التجوال الوقائي.وقالت القيادة في بيان" انه خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم الثاني من نيسان، من القاء القبض على ٨٨٤٥ مخالفاً، وحجز ٧٦٦ عجلة ودراجة نارية مختلفة وفرض ٣٢٢٤٠ غرامة".وأكدت القيادة أنها مستمرة في "تطبيق حظر التجول الوقائي وبمهنية عالية حفاظاً على الأهالي".

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