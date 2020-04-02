2020/04/02 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطة الطيران المدني: قرار التريث في قدوم رحلات الوافدين العراقيين لمدة 48 ساعة جاء تنفيذًا لتوجيه وزير الصحة لحين تهيئة أماكن الحجر الصحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 22:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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