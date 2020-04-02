الدفاع تقاضي نائبة كوردية بسبب مشادة كلامية في كركوك (فيديو)

2020/04/02 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء الركن يحى رسول الزبيدي يوم الخميس برفع دعوى قضائية بحق نائبة كوردية على خلفية مشادة كلامية على حاجز أمني في محافظة كركوك.

وقال رسوي في تغريدة على تويتر، "تم تسجيل دعوى قضائية بحق النائبة التي اعتدت على أحد مقاتلينا في نقطة تفتيش بمحافظة كركوك".

وأضاف رسول، "نشكر هذا المقاتل البطل على التزامه العالي بالقانون وتعامله بحكمة وعقلانية مع التجاوز الذي وقع عليه".

وختم تغريدته بالقول، "نؤمن بان القضاء العراقي سينصفه".

ولم يذكر رسول اسم النائبة، إلا أن مقطعاً مصوراً أظهر المشادة التي وقعت على حاجز أمني في كركوك بين أحد أفراد الأمن والنائبة الكوردية عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي ألماس فاضل.

ويظهر في الفيديو إصرار النائبة على عبور السيارة التي تستقلها في حين يرفض عنصر الأمن ويقول إن لديه تعليمات بهذا الشأن.

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