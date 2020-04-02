2020/04/02 | 23:01 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة ترد على التشكيك بأعداد الإصابات والوفيات لكورونا بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 23:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة ترد على التشكيك بأعداد الإصابات والوفيات لكورونا بالعراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة ترد على التشكيك بأعداد الإصابات والوفيات لكورونا بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).