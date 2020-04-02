2020/04/02 | 23:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت قيادة شرطة بابل ، اليوم الخميس ( 2 نيسان 2020) ، انه “في سياق توجيهات قائد الشرطة اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي ضمن تنسيق خلية الأزمة بالمحافظة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠القبض على صاحب علوة بيع الخضار بتهمة التلاعب بالأسعار في بابل) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠القبض على صاحب علوة بيع الخضار بتهمة التلاعب بالأسعار في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).