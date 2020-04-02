🟠تصريح صحفي من وزارة الصحة والبيئة

2020/04/02 | 23:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت بعض الوكالات الخبرية والصحف تشكيكا بأعداد الإصابات والوفيات التي تعلنها السلطات الصحية في العراق وأدعت ان أطباء اكدوا وجود آلاف الاصابات والوفيات دون ان تذكر دليلا واحدا على مدعاها.[…]

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