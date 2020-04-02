«في يوم قريب لن نجد مشترياً للنفط».. سيناريو مُخيف للاقتصاد العراقي

2020/04/02 | 23:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم واحد فقط من انخفاض إيرادات #العراق من النفط إلى ما يقارب النصف في مارس/ آذار الماضي، بحسب بيان أعلنته #وزارة_النفط العراقية أمس الأربعاء، جاء تحذير حكومي […]

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