كوردستان تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا بينها 3 حالات لأطفال

2020/04/02 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم بينها 3 حالات لأطفال.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن عمليات الفحص والبحث عن المصابين والمشتبه باصابتهم التي تقوم بها فرق الوزارة، اثبتت وجود 11 حالة جديدة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 وهم ستة رجال وثلاثة اطفال وامرأتان.

واوضح البيان ان الحالات المكتشفة 7 منها في مركز محافظة السليمانية وهي لأشخاص من الملامسين لمصابين سابقين وواحد من الذين سبق وان زاروا ايران وعادوا الى الاقليم مؤخراً، فيما سجلت إصابة في قضاء دربنديخان التابع للسليمانية وهو أيضاً من الملامسين لمصاب سابق.

وأضاف البيان أن الاطفال الثلاثة المصابين هم من محافظة حلبجة وهم من الملامسين لمصاب سابق.

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