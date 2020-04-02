2020/04/02 | 23:09 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء تعتذر عن استقبال الزائرين في ذكرى الزيارة الشعبانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 23:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تعتذر عن استقبال الزائرين في ذكرى الزيارة الشعبانية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تعتذر عن استقبال الزائرين في ذكرى الزيارة الشعبانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).