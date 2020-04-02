صحة كردستان تسجل 11 اصابة جديدة بكورونا

2020/04/02 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الخميس، تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا.

وقالت الصحة في بيان، إنها "سجلت 11 اصابة جديدة في كردستان، 8 في السليمانية و3 في حلبجة".

وكانت وزارة الصحة، في اقليم كردستان اعلنت، الخميس (02 نيسان 2020)، عدد الاصابات بفيروس كورونا، في مناطق الاقليم منذ بدء انتشاره في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المجموع الكلي للإصابات بفيروس كورونا بلغ 190 حالة في محافظات الاقليم".

وأضافت ان "الاصابات توزعت كالتالي ( 100 إصابة في السليمانية، 65 إصابة في أربيل، 12 إصابة في دهوك، 13 إصابة في حلبجة)".

بغداد اليوم - بغداد

ردت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، على ’’التشكيك’’ بأعداد الإصابات والوفيات التي تعلنها في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "بعض الوكالات الخبرية والصحف تشكيكا بأعداد الإصا

بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، توضيحا بشأن قرارها الاخير حول التريث في اعادة العراقيين العالقين في الخارج.

وقالت السلطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قرارها الأخير حول التريث في قدوم رحلات الوافدين ا

بغداد اليوم - متابعة

توقع ممثل الصحة العالمية في العراق د. ادهم اسماعيل، الخميس (2 نيسان 2020)، انخفاض ارقام الاصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، فيما كشف عن خطر كبير للفيروس.

وقال اسماعيل في تصريح صحفي تابعته ( بغداد اليوم )، إن &qu

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