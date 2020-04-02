الصحة تعلق حول ’’التشكيك’’ بأعداد الإصابات والوفيات التي تعلنها في العراق

2020/04/02 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

ردت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، على ’’التشكيك’’ بأعداد الإصابات والوفيات التي تعلنها في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "بعض الوكالات الخبرية والصحف تشكيكا بأعداد الإصابات والوفيات التي تعلنها السلطات الصحية في العراق وأدعت ان أطباء اكدوا وجود آلاف الاصابات والوفيات دون ان تذكر دليلا واحدا على مدعاها، وحول ذلك نود ان نوضح للرأي العام في العراق:

1- إن اعداد الإصابات والوفيات تعلن بعد تأكيدها وتدقيقها من قبل دائرة الصحة العامة في مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات وتعلن بشكل شفاف وعبر الموقف اليومي منذ بداية الازمة ولحد الان.

2- اكدت منظمة الصحة العالمية ولأكثر من مرة ان العراق يطبق المعايير الدولية في التعامل مع الاصابات والوفيات والحالات المشتبه بإصابتها.

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إن نشر مثل هذه الأخبار وفي هذا الوقت الحرج سيؤدي الى تقليل الالتزام بحظر التجوال مما يعني زيادة احتمالية الإصابة وانتشار الوباء، لذلك تحمل وزارة الصحة والبيئة الوكالات والصحف المعنية المسؤولية القانونية الناتجة عن نشر معلومات خاطئة تهدد الامن الصحي للبلد وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة لحماية المواطنين من التشويش المتعمد.

4- وزارة الصحة وكوادرها ستواصل بذل كل جهودها وتسخير كافة امكانياتها لمكافحة هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، ولدعم العوائل العراقية المتضررة من هذا الوباء ونؤكد اصرارنا على تقديم أفضل دعم ورعاية لهم ولأبناء شعبنا".

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الخميس، تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا.

وقالت الصحة في بيان، إنها "سجلت 11 اصابة جديدة في كردستان، 8 في السليمانية و3 في حلبجة".

وكانت وزارة الصحة، في اقليم كرد

بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، توضيحا بشأن قرارها الاخير حول التريث في اعادة العراقيين العالقين في الخارج.

وقالت السلطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قرارها الأخير حول التريث في قدوم رحلات الوافدين ا

بغداد اليوم - متابعة

توقع ممثل الصحة العالمية في العراق د. ادهم اسماعيل، الخميس (2 نيسان 2020)، انخفاض ارقام الاصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، فيما كشف عن خطر كبير للفيروس.

وقال اسماعيل في تصريح صحفي تابعته ( بغداد اليوم )، إن &qu

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