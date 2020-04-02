توضيح من سلطة الطيران المدني بشان قرارها التريث بالرحلات الاستثنائية

2020/04/02 | 23:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت سلطة الطيران المدني، توضيحا بشان قرار التريث بالرحلات الاستثنائية لاعادة العراقيين العالقين في دول الخارج.وقال بيان لسلطة الطيران، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، توضح فيه “للرأي العام وللعراقيين في الخارج بأن قرارها الأخير بما يتعلق بالتريث في قدوم رحلات الوافدين العراقيين ابتداءً من الساعة 12 ليلاً من هذا اليوم، إنما جاء تنفيذاً لتوجيه […]

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