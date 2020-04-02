2020/04/02 | 23:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السياسي المستقل سلام الزوبعي، اليوم الخميس، أن البعثيين لا يمكن لهم المشاركة في صنع القرار السياسي لانه ذلك يعد استخفافا بالشعب العراقي.وقال الزوبعي في حديث لقناة “العهد”، إن”هناك موظفون في مفوضية الانتخابات يحملون الجواز الامريكي اسهموا بعدم فوزي في الانتخابات”.وأضاف ان “مشاركتنا في الانتخابات السابقة هدفها تقديم مشروع سياسي ولم يتم قبوله”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوبعي: البعثيون لا يمكن لهم المشاركة في صنع القرار السياسي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوبعي: البعثيون لا يمكن لهم المشاركة في صنع القرار السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).