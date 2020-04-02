2020/04/02 | 23:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. حجز العجلات المخالفة لحظر 15 يوما مع غرامة في صلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 23:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. حجز العجلات المخالفة لحظر 15 يوما مع غرامة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. حجز العجلات المخالفة لحظر 15 يوما مع غرامة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).