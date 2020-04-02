وزارة المالية تعرب عن شكرها للبنك المركزي والمصارف الخاصة لدعمهما محاربة كورونا

2020/04/02 | 23:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعربت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن شكرها للبنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة والحكومية وشركات القطاع الخاص الذين شاركوا في دعم الحملة التضامنية لمكافحة فيروس كورونا في العراق

وكان البنك المركزي والمصارف الخاصة والحكومية تبرعت بمبلغ اكثر من ٤٣ مليار دينار لشراء الأجهزة الطبية التي تستخدم في الكشف عن فيروس كورونا بمختبرات وزارة الصحة.





وقالت وزارة المالية في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "تقدر وزارة المالية موقف البنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة، ومصرفي الرافدين والرشيد، وكافة المصارف الأهلية والشركات من القطاع الخاص والمواطنين في الداخل والخارج والذين شاركوا وساهموا في هذه الحملة التضامنية، وتعبر عن جزيل شكرها للعاملين في انجاز هذا العمل الوطني".





وأضافت أنها "اتخذت وبإشراف مباشر من قبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين مجموعة من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في توفير المتطلبات المالية واللوجستية الضرورية للوقوف وبقدر المستطاع، أمام انتشار فايروس كورونا ومكافحته في العراق".





وتابعت أنه " تم وبالاتفاق مع البنك المركزي العراقي ، الايعاز الى مصرفي الرافدين والرشيد لفتح حساب جاري بالدينار العراقي( إيداع وسحب) خاص بمكافحة بفايروس كورونا لجميع مديريات ودوائر وزارة الصحة".

واستكملت "كما تم إقرار تشكيل الوحدة الحسابية بما يخص منح المساعدات من قبل البنك المركزي وكل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف التجاري وبإشراف وزارة المالية، وتم جمع مليارات من الدنانير وملايين من الدولارات لهذا الحساب وفي وقت قياسي قصير، واضيفت له مبالغ من المصارف التجارية الحكومية والاهلية والقطاع الخاص دعما لجهود دوائر وزارة الصحة".

وبينت أنه "بأمر من وزارة المالية تم تشكيل لجنة صرف تحت أشراف لجنة الأمر الديواني (٥٥) لمكافحة انتشار فايروس كورونا وهذه الأموال التي وصلت، تغطي عمل وزارة الصحة في مجال مكافحة الفايروس خلال المرحلة القادمة.



وفي مجال آخر تم تمويل عقود الأدوية بمبلغ ٤٦مليار و٨١٧ مليون دينار عراقي لغاية الخامس عشر من اذار إضافة الى مبلغ ٣٣٢مليون دينار كنفقات تشغيلية لدوائر الصحة كافة في بغداد والمحافظات".

وأشارت إلى أنه "كما وجه نائب رئيس الوزراء وزير المالية كتاب الى وزارة الصحة رئيس لجنة الأمر الديواني ٥٥ بتخصيص احدى العقارات التابعة لوزارة المالية دائرة عقارات الدولة كموقع بديل تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامه للحجر الصحي."

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