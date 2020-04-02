🟠العنوان محافظ واسط يوجه رسالة الى اهالي المحافظة

2020/04/02 | 23:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لايخفى عليكم اهلي واحبتي ان الأشهر العديدة الفائتة ، ونتيجة لظروف مختلفة #تعطلت عجلة الاعمار في المحافظة..لذلك نسعى لمسابقة الزمن وتحدي الظروف والعقبات التي نعيشها من اجل دفع #عجلة_الاعمار […]

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