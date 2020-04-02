الدفاع ترفع دعوى قضائية بحق نائبة كردية اعتدت على منتسب في نقطة تفتيش بكركوك

2020/04/02 | 23:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول، اليوم الخميس، رفع دعوى قضائية بحق نائبة كردية اعتدت على منتسب في نقطة تفتيش بكركوك.وقال رسول في تغريدة له على حسابه في تويتر، إنه “تم تسجيل دعوى قضائية بحق النائب التي اعتدت على احد مقاتلينا في نقطة تفتيش بمحافظة كركوك”.وأضاف، “نشكر هذا المقاتل البطل على […]

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