2020/04/02 | 23:38 - المصدر: الغد برس

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فلسطين تمدد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة فيروس كورونا

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فلسطين تمدد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة فيروس كورونا

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