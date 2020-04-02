2020/04/02 | 23:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت وزارة الدفاع تسجيل دعوى قضائية بحق نائبة اعتدت على احد المقاتلين في نقطة تفتيش محافظة كركوك.وقال العميد "يحيى رسول" في تغريدة له على موقع تويتر"تم تسجيل دعوى قضائية بحق النائبة اعلنت وزارة الدفاع عن تسجيل دعوى قضائية بحق نائبة اعتدت على احد المقاتلين في نقطة تفتيش محافظة كركوك.وذكر العميد يحيى رسول في تغريدة له على منصته في تويتر" انه تم تسجيل دعوى قضائية بحق النائبة الماس فاضل ،اللجنة القانونية عن كتلة الاتحاد الوطني في محافظة كركوك ،التي اعتدت على احد مقاتلينا في نقطة تفتيش بمحافظة كركوك".وأضاف" نشكر هذا المقاتل البطل على التزامه العالي بالقانون وتعامله بحكمة وعقلانية مع التجاوز الذي وقع عليه".وأضاف" نشكر هذا المقاتل البطل على التزامه العالي بالقانون وتعامله بحكمة وعقلانية مع التجاوز الذي وقع عليه، ونؤمن بان القضاء العراقي سينصفه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تقاضي نائبة كردية اعتدت على منتسب بسيطرة كركوك) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تقاضي نائبة كردية اعتدت على منتسب بسيطرة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).