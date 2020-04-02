العمليات المشتركة تصدر بيانا بشأن تغطية الصحفيين لتطورات كورونا في العراق

2020/04/02 | 23:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد جددت قيادة العمليات المشتركة التاكيد على الاستثناءات الممنوحة للصحفيين بموجب قرارات اللجنة الوزارية العليا للامر الديواني" 55".وذكرت القيادة في بيان ان" الجهات الامنية كافة وقيادات العمليات لاتعمل باي قرارات اخرى،ولَم يصل لقيادة العمليات المشتركة اَي كتاب من وزير الصحة بتغير وتحديد والغاء استثناءات الصحفيين ووسائل الاعلام".

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