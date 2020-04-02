العراق يرد على التشكيك بأرقام كورونا:الصحة العالمية تشيد بشفافيتنا!

2020/04/02 | 23:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ردت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في وقت متأخر من اليوم الخميس، على تقرير اعدته وكالة “رويترز” يشكك في مجمل الارقام التي تعلنها الوزارة بشأن اصابات وباء كورونا.وذكر بيان للوزارة أطلعت عليه “يس عراق، “ناقلت بعض الوكالات الخبرية والصحف تشكيكا بأعداد الإصابات والوفيات التي تعلنها السلطات الصحية في العراق وأدعت ان أطباء […]

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