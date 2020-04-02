الصحة توضح حقيقة وجود آلاف الإصابات والوفيات بكورونا في العراق

2020/04/02 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة العراقية يوم الخميس صحة أنباء تحدثت عن وجود آلاف الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "بعض الوكالات الخبرية والصحف تناقلت تشكيكا بأعداد الإصابات والوفيات التي تعلنها السلطات الصحية في العراق، وأدعت ان أطباء اكدوا وجود آلاف الاصابات والوفيات دون ان تذكر دليلا واحدا على مدعاها".

وأضافت أن "اعداد الإصابات والوفيات تعلن بعد تأكيدها وتدقيقها من قبل دائرة الصحة العامة في مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات وتعلن بشكل شفاف وعبر الموقف اليومي منذ بداية الازمة ولحد الان".

وأشارت إلى أن "منظمة الصحة العالمية أكدت ولأكثر من مرة ان العراق يطبق المعايير الدولية في التعامل مع الاصابات والوفيات والحالات المشتبه بإصابتها".

وأردفت الوزارة أن "نشر مثل هذه الأخبار وفي هذا الوقت الحرج سيؤدي الى تقليل الالتزام بحظر التجوال مما يعني زيادة احتمالية الإصابة وانتشار الوباء"، محملة "الوكالات والصحف المعنية المسؤولية القانونية الناتجة عن نشر معلومات خاطئة تهدد الامن الصحي للبلد".

وتوعدت باتخاذ "الإجراءات القانونية الرادعة لحماية المواطنين من التشويش المتعمد".

والخميس، أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 54 والإصابات إلى 772.

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