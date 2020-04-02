عمليات كركوك تعلن فتح الطريق لخروج ودخول العوائل لمدة 72 ساعة

2020/04/02 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كركوك

اعلنت قيادة عمليات كركوك، اليوم الخميس، عن فتح الطريق لخروج ودخول العوائل لمدة 72 ساعة.

وقالت ال...





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