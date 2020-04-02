المالية تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا

2020/04/02 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية، اصدارها عدة قرارات للمساهمة في توفير الاموال اللازمة لوزارة الصحة ضمن اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا .وقالت المالية في بيان، لها وتلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنها “اتخذت وبإشراف مباشر من قبل الوزير فؤاد حسين مجموعة من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في توفير المتطلبات المالية واللوجستية الضروريه للوقوف ، […]

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