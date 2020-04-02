البنك الدولي.. مساعدات بقيمة 160 مليار دولار لمواجهة كورونا

2020/04/02 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور لتتبع الرحلات التجارية كيف أصبحت أجواء العديد من الدول في أوروبا وأميركا وأستراليا خالية من الطائرات خلال شهر مارس والتي كانت بسبب إغلاق الحدود ووقف الرحلات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الأجواء البريطانية قبل انتشار فيروس كورونا

الأجواء البريطانية بعد انتشار فيروس كوروناورصدت الصور التي حللتها شركة "Stratos Jet Charters" والتقطتها "Flightradar24" تراجع حركة الطيران والإقلاع من 20 ألف رحلة في 23 يناير لتصبح أقل من 5000 آلاف رحلة في مارس الماضي.

وخلت الأجواء فوق العديد من المدن في مشهد وصف بالدراماتيكي، وفق تقرير نشرته ديلي ميل.

أجواء دول أوروبية قبل انتشار فيروس كورونا

أجواء دول أوروبية بعد انتشار فيروس كوروناوعانت العديد من شركات الطيران بسبب توقف الرحلات والتي كانت في مقدمتها الخطوط الجوية البريطانية التي أوقفت 80 في المئة من نشاط الطاقم الأرضي والموظفين فيما وصفته أسوأ أزمة في تاريخها.

ودعت العديد من شركات الطيران إلى ضرورة تعويضها أو دعمها حتى تبقى قادرة على العمل وتشغيل الطواقم التي لديها وحتى لا تواجه خطر الإفلاس أو الخروج من السوق.

الأجواء فوق ولايات أميركية قبل انتشار فيروس كورونا

الأجواء فوق ولايات أميركية بعد انتشار فيروس كوروناومن المقرر أن تتلقى شركات الطيران الأميركية منحا بقيمة 25 مليار دولار، لتغطية نفقاتها الجارية خلال الأشهر الستة القادمة، فيما دعت العديد منهن الموظفين لديهم إلى الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر أو التقاعد المبكر.

وأعلنت شركة الطيران الأميركية "أميركان إيرلاينز" أنها ستتقدم بطلب للحصول على مساعدة بقيمة 12 مليار دولار في إطار العرض الحكومي ضمن خطة لدعم قطاع الطيران الذي يرزح تحت وطأة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأثر توقف الرحلات الجوية على الطلب على النفط حيث انخفض الطلب وتراجعت الأسعار إلى مستوى متدني.

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