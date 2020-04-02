منحٌ ماليَّة لذوي الدخل المحدود

2020/04/02 | 23:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ عمر عبد اللطيف

أصدرت خلية الأزمة البرلمانيَّة، حزمة من التوصيات التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الأجور اليوميَّة، من بينها إعداد آليَّة لتوزيع منحٍ ماليَّة للمتضررين بسبب حظر التجوال الذي فرضَ للحد من انتشار فيروس "كورونا، وتوصيات أخرى تصبُّ في خدمة المواطنين.

وأفاد بيان تلقته "الصباح"، بأنَّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ترأس أمس الخميس، الاجتماع السابع لخلية الأزمة النيابيَّة المكلفة لمتابعة لجنة الأمر الديواني 55 المكلفة بمواجهة وباء كورونا، بحضور مقرر الخلية الدكتور جواد الموسوي ورئيس لجنة الزراعة النيابيَّة سلام الشمري ورئيس لجنة حقوق الإنسان أرشد الصالحي وعددٍ من أعضاء الخلية وأعضاء مجلس النواب من مختلف اللجان.

واستضافت الخليَّة خلال الاجتماع وزير التخطيط نوري الدليمي، ووزير الزراعة صالح الحسني، للوقوف على استعداد الوزارتين للمرحلة المقبلة بمواجهة وباء كورونا، والتحديات القائمة المتعلقة بتخفيف العبء عن الأسر المتعففة والشرائح المستضعفة في البلاد.

واستعرض الوزيران برامجهما وخططهما خلال المرحلة الحالية والمقبلة، بينما طمأن وزير الزراعة الشعب العراقي "بوجود اكتفاء ذاتي وخزين ستراتيجي لمعظم المحاصيل والمنتجات الزراعيَّة، بما في ذلك إنتاج الحنطة والشعير والدواجن"، مؤكداً "الاستمرار في الاعتماد على المنتجات المحلية وغلق الاستيراد بما ينتج محلياً".

واتخذت الخلية مع وزيري التخطيط والزراعة جملة قرارات، وتوصيات الى الحكومة من شأنها تطمين الشارع العراقي ومعالجة الآثار المترتبة جراء فرض الحظر والبقاء في المنازل:

1.



التأكيد على مجلس الوزراء ووزير التخطيط على إطلاق منحة عاجلة لكل فرد عراقي، إذ أكد الوزير إمكانية دفع مبلغ 30 ألف دينار بين 10 عشرة ملايين فرد عراقي لا يتقاضون أي راتب من الدولة وحسب البيانات المركزيَّة المتوفرة لدى وزارة التخطيط.

2.



مطالبة الحكومة بعدم استيفاء أجور الكهرباء للمواطنين لغاية هذا العام.

3.



دعوة الحكومة بإنشاء حساب للتكافل الاجتماعي يشملُ السادة النواب والوزراء وجميع الدرجات الخاصة.

4.



مطالبة الحكومة بإطلاق كل الإعفاءات المتاحة لاستيراد المواد الغذائيَّة والزراعيَّة لسد الاحتياج الكامل للمواطن.

5.



مطالبة مجلس الوزراء بإعفاء الشركات والفلاحين والمزارعين المتعاقدين لعام 2020 وفق جميع القوانين من بدلات الإيجار.

6.



تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة بحق المقترضين من المصرف الزراعي "وزارة الماليَّة".

7.



تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة لعام 2020 للفلاحين والمزارعين جراء اقتراضهم مبالغ لشراء المكائن والمعدات والمستلزمات الزراعيَّة من الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة.

المتحدث باسم الخلية الدكتور فالح الزيادي قال في تصريح خص به "الصباح": إنَّ "الخلية في حالة انعقاد مستمر في مجلس النواب، وعملها ينصبُّ على الجانب الوقائي والعلاجي والأمور اللوجستيَّة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومناقشة الأضرار الناتجة من فرض حظر التجوال على المواطنين وخاصة محدودي الدخل بالبلد".

وأضاف، بأنَّ "الخلية كانت قد استضافت وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة باسم الربيعي لمناقشة واقع عمل الوزارة؛ كونها تعنى بطبقة محدودي الدخل بالبلد"، مبيناً أنَّ "توجه الوزارة واضحٌ في هذا الجانب، ومنها استعداد الوزارة لمواصلة صرف رواتب مليون و250 ألف مشمول بشبكة الحماية".

وتابع: إنَّ "الموضوع الأهم هو وجود 8 ملايين مواطن من محدودي الدخل قد توقفت أرزاقهم بسبب فرض حظر التجوال"، مؤكداً أنَّ "الخلية طلبت من وزير العمل إعداد خطة لكيفيَّة إعانتهم، واستضافت وزير التخطيط نوري الدليمي للاستفهام عن هذا الموضوع وإمكانية دعم هؤلاء المواطنين الذين يعتمدون على العمل اليومي في استحصال أرزاقهم".

وبين الزيادي، أنَّ "قاعدة بيانات غالبية هؤلاء المواطنين موجودة لدى وزارة العمل"، منوهاً بأنَّ "الخلية تعملُ على دراسة الآليات التي ممكن من خلالها الوصول إليهم ودعمهم بالمبالغ المالية خلال الفترة المقبلة"، ملمحاً الى أن "استضافة المسؤولين التنفيذيين من قبل خلية الأزمة مستمرة، بعد أنْ استضافت في وقتٍ سابق وزير التجارة والعديد من المسؤولين المعنيين لحل جميع الإشكالات التي تعترضُ المواطن".

وحذر المتحدث باسم خلية الأزمة البرلمانيّة من "اتخاذ أي قرار بفتح الحدود في الوقت الحالي، إذ إننا نشدد دائماً على ضرورة غلق جميع المنافذ البريَّة والبحريَّة والجويَّة لضمان عدم دخول المصابين، وحجر جميع القادمين الى العراق لمدة 14 يوماً كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الوباء".

في السياق نفسه، صرح مصدر خاص لـ "الصباح"، بأنَّ "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنيَّة تدرسُ صرفَ مبالغ ماليَّة للعاملين بصيغة الأجور اليوميَّة وكل صاحب عمل متوقف".

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